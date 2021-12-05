ابن زايد يجمع الصيف والشتاء على سطح واحد.. يوفد شقيقه الى طهران، ويدعو رئيس اسرائيل لزيارة ابو ظبي !!!

نقلت وكالة رويترز عن وسائل إعلام إيرانية قولها إن مستشار الأمن الوطني الإماراتي سيزور إيران، غدا الاثنين، لبحث سبل توسيع العلاقات بين أبوظبي وطهران.

وقالت قناة إخبارية تابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، اليوم الأحد، إن طحنون بن زايد آل نهيان سيزور طهران يوم غد الاثنين.

وذكرت “نور نيوز” أن طحنون تلقى دعوة رسمية من الأمين العام للمجلس الوطني للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، حيث يبحث الطرفان تعزيز العلاقات الثنائية.

وفي نهاية نوفمبر، أكد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، في مؤتمر صحافي أن بلاده سترسل وفدا إلى إيران قريبا بهدف تحسين العلاقات مع طهران، مشددا على أن بلاده تبقي حلفاءها الخليجيين بالصورة.

وكانت إيران تعهدت بفتح فصل جديد في العلاقات مع الإمارات بعد لقاء لنائب وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، بمسؤولين إماراتيين في دبي.

وكشف باقري في تغريدة على تويتر أنه التقى في دبي بالمستشار قرقاش ووزير الدولة، خليفة المرر، واصفا اللقاء بأنه كان “وديا”.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه تم الاتفاق على فتح “فصل جديد” في العلاقات بين البلدين.

ابن زايد يدعو الرئيس الإسرائيلي لزيارة الإمارات

وفي ذات الوقت، تلقى رئيس الكيان الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ دعوة من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، لزيارة دولة الإمارات، خلال اتصال هاتفي بينهما.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الكيان مساء امس السبت، إن هرتسوغ تحدث هاتفيًا مع الشيخ محمد بن زايد، وهذه هي أول محادثة هاتفية بين رئيس الكيان وولي عهد أبوظبي.

وبحسب البيان، فقد جرت المحادثة بين الجانبين في جو “دافئ وودي” وتناولت مختلف القضايا الثنائية والإقليمية.

كما ناقش الجانبان “الإمكانات الهائلة الموجودة لتعميق التعاون بين الدول التي تساعد على الاستقرار في الشرق الأوسط وضرورة تعزيز اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين”.

وخلال المحادثة، هنأ هرتسوغ ولي عهد أبوظبي بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات، مشيرًا إلى “الإنجازات غير العادية التي حققتها دولة الإمارات في مختلف المجالات”.

وقال ابن زايد لهرتسوغ، خلال المحادثة، إنه يتطلع إلى زيارته إلى الإمارات المتحدة.

وقد عبر هرتسوغ لابن زايد عن مدى “حماسة وإيجابية ردود الفعل في إسرائيل والمنطقة من تنفيذ اتفاقيات أبراهام في مختلف المجالات”.