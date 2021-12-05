إدانة خمسة مسؤولين في قضية نفاد الأوكسجين من مستشفى السلط وحبسهم ثلاث سنوات وبراءة ثمانية متهمين

أدانت محكمة صُلح جزاء عمَّان، اليوم الأحد، 5 مسؤولين حكوميين بقضية نفاد الأوكسجين من مستشفى السَّلط الحكومي وقررت حبسهم ثلاث سنوات.

وتضمن الحكم إدانة مدير مستشفى السلط السابق عبدالرزاق الخشمان بجرم التسبب بالوفاة مكرر 10 مرات وحبسه 3 سنوات، وبراءة 8 متهمين بقضية نفاد مادة الاوكسجين من مستشفى السلط.

كما تضمن إدانة مساعد مدير مستشفى السَّلط الحكومي لشؤون الخدمات والتزويد السَّابق خالد الخرابشة بجرم التسبب بالوفاة مكرَّر 10 مرَّات وحبسه 3 سنوات وغرامة مالية بقيمة 3 آلاف و575 دينار.

وإدانة مدير الأجهزة الطَّبية بمستشفى السَّلط الحكومي السَّابق اياد الزعبي بجرم التَّسبب بالوفاة مكرَّر 10 مرَّات وحبسه لمدة 3 سنوات وغرامة مالية تبلغ 3 آلاف دينار و500 دينار.

وإدانة فني الأوكسجين السَّابق في مستشفى السَّلط الحكومي علاء العناتي بجرم التَّسبب بالوفاة مكرَّر 10 مرَّات وحبسه 3 سنوات وغرامة مالية تتجاوز الـ 3 آلاف دينار و500 دينار.

وإدانة رئيس مجموعة الغازات الطبية السابق في مستشفى السلط الحكومي نضال غريزات بجرم التَّسبب بالوفاة مكرَّر 10 مرَّات وحبسه 3 سنوات وغرامة مالية تتجاوز الـ 3 آلاف دينار و500 دينار.

وأشارت المحكمة إلى أن قرار إدانة المتَّهمين بقضية نفاد مادة الأوكسجين من مستشفى السَّلط الحكومي قابل للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة.

وقررت المحكمة براءة كل من: فادي العلوان، عاصم غنيمات، وائل العزب، برجس الزعبي، عمار الشرفا، طه التميمي، راتب مغنم، وفراس ابو دلو.

وقدم وكلاء الدفاع في القضية خلال الجلسة الماضية مرافعاتهم النهائية للمحكمة، حيث أنهت بذلك مراحل المحاكمة القضائية للمتهمين، وتتبقى الأحد مرحلة النطق بالحكم والتي ستكون في الجلسة رقم 42.

وبصدور الحكم في القضية يصبح أمام المدانين فرصة استئناف القرار وتمييزه أمام محكمتي الاستئناف والتمييز حتى يكتسب القرار صفته القطعية النهائية.

واستمرت اجراءات العدالة في قضية نفاد مادة الاوكسجين من مستشفى السلط نحو 250 يوما وعلى مدار تسعة أشهر كاملة، بدأت من اجراءات النيابة العامة بالقضية لحظة وقوع الحادثة يوم 13 من شهر آذار الماضي من العام الحالي، ثم انتقلت الى المحكمة بداية شهر نيسان، وعقدت الهيئة القضائية المختصة بالنظر فيها كل اسبوع جلستين، استمعت فيها لنحو 87 شاهدا من بينهم 66 شاهدا قدمتهم النيابة العامة.

وأسندت النيابة العامة لثلاثة عشر متهما في القضية تهمة التسبب بالوفاة مكرر،عشر مرات، وثبت للمحكمة بعد نهاية اجراءات المحاكمة بأن المسؤولين عن ما حدث هم المدانون الخمسة.

وكانت مادة الأوكسجين قد انقطعت فجأة عن أقسام المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد فجر يوم السبت 13 من شهر آذار الماضي، وتسبب هذا الانقطاع بوفاة 10 أردنيين، وتحركت النيابة العامة فورا وبدأت التحقيق في القضية التي أثارت الرأي العام.