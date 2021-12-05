أجواء باردة في أغلب المناطق وأمطار متفرقة مع ساعات الظهر شمالًا

يطرأ اليوم الأحد، انخفاض على درجات الحرارة وتكون حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، والأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

وتكون الأجواء غائمة جزئياً في شمال ووسط المملكة، ويتوقع مع ساعات الظهيرة سقوط زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى الغربية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

وبحسب التقرير تكون الأجواء يوم غدٍ الاثنين، باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ الأربعاء، انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء باردة نسبياً في معظم مناطق المملكة، لطيفة الحرارة في الأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع خلال ساعات الصباح تساقط زخات من المطر في شمال المملكة تمتد تدريجيا الى المناطق الوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 17 – 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 15 – 7، وفي المرتفعات الشمالية 13 – 7، وفي مرتفعات الشراة 15 – 6، وفي مناطق البادية 20 – 7، وفي مناطق السهول 18 – 9، وفي الاغوار الشمالية 23 – 14، وفي الأغوار الجنوبية 24 – 18، وفي البحر الميت 23 – 15، وفي خليج العقبة 24 – 15 درجة مئوية.