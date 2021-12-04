ماكرون يضع نفسه في مرمى احتجاجات المنظمات الحقوقية العالمية بسبب لقائه ابن سلمان، قاتل خاشقجي ومُدمر اليمن
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مقتل طالب طعنًا في شجار بالجامعة الأمريكية بمدينة جنين/ فيديو
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