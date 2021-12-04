مسؤول ملف كورونا يرجح أن يصبح تلقي لقاح كورونا موسميا

أعلن مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، السبت، عن تطعيم 63% من الفئة المستهدفة بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، و57% بالجرعتين.

وأضاف لقناة “المملكة”، أن “التطعيم ضد كورونا سيدخل في برنامج التطعيم الوطني، مرجحاً أن يصبح تلقي اللقاح موسميا.

وأكّد البلبيسي ضرورة الإقبال على تلقي الجرعة الثالثة لمن مضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية للفئة المستهدفة لعمر 18 سنة فما فوق.

وبدأت وزارة الصحة، إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح لمن مضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية للفئة المستهدفة لعمر 18 سنة فما فوق، وقالت وزارة الصحة، إنّ المناعة بعد 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية تنخفض، وشددت على فعالية الجرعة الثالثة في رفع المناعة لجميع الفئات العمرية.

وأضافت الوزارة أنها تفضل أن تكون الجرعة الثالثة من نوع الجرعتين الأولى والثانية، وإذا كان نوع اللقاح في الجرعتين الأولى الثانية قد أثر على الشخص، وتسبب له في مضاعفات فيمكن تغيير نوع اللقاح في الثالثة.