“قوة الفشل” تدفع اردوغان لشطب احلامه العثمانية الحمقاء، واستجداء صداقات مصر والامارات واسرائيل

ماكرون يضع نفسه في مرمى احتجاجات المنظمات الحقوقية العالمية بسبب لقائه ابن سلمان، قاتل خاشقجي ومُدمر اليمن
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جرينتش+2 12:48
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