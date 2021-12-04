قوات الاحتلال تعدم بوحشية شاباً فلسطينياً اليوم السبت في باب العامود بالقدس بدعوى طعن مستوطن/ فيدييو

القدس المحتلة – أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بوحشية بالغة، مساء اليوم السبت، شابا فلسطيني في باب العامود بالقدس المحتلة.

وتظهر فيديوهات نشرت لحادثة إطلاق النار،اصرار قوات الاحتلال على إعدام الشاب الفلسطيني، بمواصلة إطلاق النار عليه بعد تحييده ومن مسافة قريبة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر في القدس، أنه “في لحظة الحدث في باب العامود وإصابة شاب بالرصاص، وصلت طواقمنا الموقع ولكن تم منعنا من التعامل معه”.

وقالت مواقع عبرية، إن مستوطنا أصيب بجراح جراء عملية طعن في باب العامود بالقدس المحتلة.

واوضحت المصادر العبرية، أن الشاب الفلسطيني طعن مستوطنا من المتدينيين “الحريديم” (20 عاما) في عنقه وظهره، ونقل في سيارة إسعاف إلى مستشفى “شعاري تصيدق” في المدينة، ووصفت جروحه ما بين متوسطة إلى خطيرة.

وأفادت مصادر محلية، عن استنفار قوات الاحتلال في محيط باب العامود، عقب قيام شاب بطعن مستوطن في المكان.

وعقب إطلاق النار، أغلقت شرطة الاحتلال كافة أبواب المسجد الأقصى، والبلدة القديمة في القدس، وأطلقت القنابل الصوتية، في باب العامود، من أجل تفريق المقدسيين.

وقالت جمعية الأمل للخدمات الصحية، إن طواقمها تعاملت مع 40 إصابة في باب العامود مساء اليوم، توزعت بين هلع ورصاص مطاطي وسقوط جراء ملاحقة قوات الاحتلال للمقدسيين.

جريمة جديدة.. #عاجل| قوات الاحتلال تطلق النار صوب شاب في منطقة باب العامود بالقدس. pic.twitter.com/y3ak7YT9mr — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 4, 2021

#شاهد| قوات الاحتلال تُطلق القنابل الصوتية في باب العامود لتفريق المواطنين. pic.twitter.com/Xq6MRjVFLb — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 4, 2021