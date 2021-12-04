هل نجا اردوغان من محاولة اغتيال، ام ان "قصة" اكتشاف عبوة ناسفة في سيارة احد حُرّاسه مفبركة بهدف رفع شعبيته؟؟
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“غاز العدو احتلال” تطالب النقابات بالتحرك ضد اتفاقيات التطبيع
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