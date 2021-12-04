انخفاض .. وزارة الصحة تُسجل اليوم السبت 28 وفاة و2976 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11715 والإصابات971,401
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امانة عمان تتخذ حزمة اجراءات في ظل مستجدات الوضع الوبائي
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