أجواء لطيفة في أغلب المناطق اليوم وباردة باليومين المقبلين

يطرأ اليوم السبت، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل في ساعات المساء هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار خصوصا في مناطق البادية.

وتكون الأجواء يوم الاثنين، باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 22 – 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 19 – 9، وفي المرتفعات الشمالية 16 – 8، وفي مرتفعات الشراة 19 – 8، وفي مناطق البادية 23 – 7، وفي مناطق السهول 22 – 11، وفي الاغوار الشمالية 26 – 16، وفي الأغوار الجنوبية 28 – 18، وفي البحر الميت 28 – 17، وفي خليج العقبة 27 – 16 درجة مئوية.

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