منع الحفلات الغنائية في عمان اعتبارا من اليوم الجمعة

يدخل اليوم الجمعة، قرار محافظة العاصمة ياسر العدوان وقف جميع الحفلات الغنائية، داخل عمان، وحتى إشعار آخر، بعد فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماع لحفل غنائي بشكل يخالف أوامر الدفاع.

وبحسب قرار العدوان، فإنه سيتم إلغاء كافة التصاريح التي صدرت سابقا بإقامة حفلات غنائية في العاصمة اعتبارا من الجمعة.

إلى ذلك، فقد طالب محافظ العاصمة باستدعاء القائمين على الحفل الغنائي الذي أقيم في بوليفارد العبدلي مساء أمس الخميس، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لمخالفتهم أمر الدفاع.

وكان مواطنون قد بثوا مقاطع مصورة تظهر اكتظاظا للمواطنين بدون تباعد وارتداء كمامات داخل بوليفارد العبدلي، وهو ما أثار غضبهم الشديد بالتزامن مع معاناة المملكة مع الموجة الثالثة من وباء كورونا.