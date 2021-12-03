مسيرة شعبية امام السجد الحسيني وسط عمّان، رفضاً لاتفاق “الماء مقابل الكهرباء” بين الأردن والعدو الاسرائيلي

عقب صلاة الجمعة اليوم، انطلقت مسيرة شعبية حاشدة من أمام المسجد الحسيني بالعاصمة عمّان، بدعوة من التحالف الوطني من أجل اسقاط صفقة القرن، وحملة “غاز العدو احتلال”، بمشاركة الحراكات الشعبية والشبابية، والحركة الإسلامية، حيث طالب المتظاهرون الشعوب العربية والإسلامية بضرورة التحرك دفاعا عن القدس والمقدسات.

وتأتي هذه الفعالية الشعبية رفضا لما يعرف باتفاق النوايا بين الأردن والاحتلال لتبادل الماء والطاقة، وهي تندرج ضمن فعاليات انطلقت مؤخرا لرفض التطبيع مع الاحتلال، ولممارسة الضغط على الحكومة لإبطال الاتفاقية، وكذلك اتفاقيتي الغاز ووادي عربة.

وقد شدد المشاركون في المسيرة على ضرورة عدم رهن القرار الأردني بيد المحتل، بسبب هذه الاتفاقيات، التي تضع المواد الاستراتيجية بيد المحتل.

وحذر المشاركون من خطورة مثل هذه الاتفاقيات على مستقبل البلاد، سواء من الناحية السياسية او الاقتصادية والاجتماعية.

كما نظمت الحركة الإسلامية في مخيم البقعة، وعين الباشا، مسيرة جماهيرية حاشدة، بعد صلاة الجمعة.

وقد انطلقت المسيرة من أمام مسجد القدس، احتجاجاً على توقيع اتفاقية النوايا بين الجانبين الأردني والصهيوني، وما يعرف (باتفاقية الماء مقابل الكهرباء)، ودعا المشاركون في المسيرة الحكومة بضرورة اتخاذ موقف واضح وقوي إزاء اتفاقية الغاز، واتفاقية النوايا، وكافة الاتفاقيات مع الاحتلال، بما فيها اتفاقية السلام (وادي عربة)، حيث وصف المحتجون هذه الاتفاقيات بـ”الذل” و”العار”.

وتحدث في المسيرة النائب عن كتلة الإصلاح ينال فريحات، ودعا النواب للقيام بواجباتهم الدستورية، وترجمة تصريحاتهم الرافضة للاتفاقية عبر العمل الجاد على إسقاطها، وحجب الثقة عن الحكومة، وإجبار أصحاب القرار على إلغاء الاتفاقية