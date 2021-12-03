"حماس" تحذر فخ "الحل الاقتصادي" وترفض عروضاً دولية برفع الحصار عن غزة واعادة إعمارها وتطويرها لقاء وقف المقاومة
أهم العناوين
جرينتش+2 01:46
الوزير قرداحي عن قرار استقالته: “أنا مقتنع بأنني اتخذت القرار الصح في التوقيت الصح، ولذلك أشعر براحة داخلية”
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني