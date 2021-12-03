"حماس" تحذر فخ "الحل الاقتصادي" وترفض عروضاً دولية برفع الحصار عن غزة واعادة إعمارها وتطويرها لقاء وقف المقاومة
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جرينتش+2 09:17
الليرة التركية تتحالف مع احزاب المعارضة لتقويض احلام أردوغان في الفوز بفترة رئاسية جديدة
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