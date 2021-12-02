ارتفاع.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الخميس 26 وفاة و4665 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11661 والإصابات 963,655
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جرينتش+2 11:54
وزير الصحة يتوقع انتهاء موجة كورونا الحالية في الأردن منتصف الشهر المقبل
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