بعكس مثيلتها اليونانية.. ملكة جمال المغرب وصلت اسرائيل للمشاركة بمسابقة ملكة جمال الكون رغم كل دعوات المقاطعة

حظيت ممثلة المغرب في مسابقة جمال الكون، كوثر بن حليمة، باستقبال وترحيب واسعين، وذلك فور وصولها، امس الأربعاء، للمشاركة في الحدث المزمع عقده في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقد أشاد إلصهاينة بالمتسابقة المغربية، التي أكدت قبل عدة أيام مشاركتها في المسابقة، نافية ما تم تداوله من أنباء عن لحقها بركب المتسابقات اللواتي أعلنّ مؤخراً تراجعهن عن المشاركة دعماً للقضية الفلسطينية، ورفضاً للممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وكتب السفير الإسرائيلي في المغرب عبر حسابه الرسمي على “تويتر” تغريدة جاء فيها: “يسعدني ان أرحب بالمغرب في إسرائيل من خلال كوثر بن حليمة، التي تشارك في النسخة السبعين من مسابقة ملكة جمال الكون المقامة في اسرائيل يوم 12 من الشهر الحالي. اتمنى لكوثر اقامة طيبة بإسرائيل وحظا موفقا في المنافسات”.

ووفقاً لمنظمة مسابقة ملكة جمال الكون، فإن معظم المتسابقات الثمانين وصلن إسرائيل، حيث سيتنافسن في الملابس الوطنية وفساتين السهرة وملابس السباحة وسيجيبون على سلسلة من الأسئلة التي ستوجه لهم في مقابلات إعلامية منفصلة.

ورغم الدعوات التي أطلقها فلسطينيون ومنظمات داعمة للقضية الفلسطينية، لمطالبة المغربية حليمة بالانسحاب من المسابقة، إلا أن الصفحة الرسمية لملكة جمال المغرب عبر “إنستغرام” أكدت مشاركتها، مرفقة صورة لها فور وصولها إلى إيلات حيث ستقام المسابقة.

وأعلنت كوثر في مقابلات بثّت، مؤخرا، عن مشاركتها في المسابقة وفخرها بحمل علم المغرب في إيلات.

ونشرت فيديو من داخل أحد الفنادق، تقول فيه إنها “وصلت بخير لإسرائيل، حيث تنتظر أن تلتقي بباقي ملكات جمال الدول المشاركة”.

أدانت تنسيقية مناهضة الصهيونية إعلان كل من الإمارات والمغرب مشاركتهما في مسابقة "ملكة جمال الكون" التي ستقام في 12 كانون أول/ديسمبر في تل أبيب، في الوقت الذي أعلنت فيه أندونيسيا وماليزيا مقاطعة الحدث رفضًا للتطبيع الثقافي مع الاحتلال. pic.twitter.com/uoO2iSdYny — مقاطعة (@Boycott4Pal) November 1, 2021