ارتفاع.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الخميس 26 وفاة و4665 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11661 والإصابات 963,655
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“الصحة” توقف إعطاء مطعوم كورونا في مركزين يومي الجمعة والأحد
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