بعد انخفاض قيمة الليرة إلى ادنى مستوى.. اردوغان يتخبط في قراراته الاقتصادية ولكنه يقيل وزير المالية ويحمّله المسؤولية
أهم العناوين
جرينتش+2 02:37
الجالية الأردنية في قطر تشيد بأداء منتخب النشامى أمام السعودية
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني