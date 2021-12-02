إسرائيل ترفض تعويض الأردن عن خسائر الحرائق في الصيف

أعلن وزير الزراعة خالد الحنيفات، اليوم الخميس، أن إسرائيل “لم تعوض الأردن من خسائر الحرائق التي امتدت إلى المزارع الأردنية في الصيف حتى الآن”.

وأضاف يقول لقناة “المملكة”، أنه “سيتم تعويض المزارعين المتضررين من الحرائق الإسرائيلية قبل نهاية العام”.

ولفت الحنيفات النظر إلى أن “عدم إقرار التعليمات والأنظمة الخاصة بقانون صندوق المخاطر الزراعية قد أعاق دفع التعويضات للمزارعين من الحرائق الإسرائيلية”.

وكان مزارعون في الأغوار الشمالية عبروا عن استيائهم لعدم التزام وزارة الزراعة بوعودها في تقديم تعويضات عن الحرائق الإسرائيلية التي امتدت إلى المزارع الأردنية في نهاية أيار/مايو الماضي، والتي تسببت في خسارة آلاف الأشجار المثمرة.

بعد انتظار دائم 7 أشهر.. وزارة الزراعة تتعهد بتعويض المزارعين المتضررين من الحرائق الإسرائيلية قبل نهاية العام#الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/nULFwH72tB — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) December 2, 2021