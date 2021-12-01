اغلاق 19 ملحمة ومطعما بمحافظة البلقاء لتلاعبها ببيع اللحوم

أوقف محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود، اليوم الأربعاء، 19 ملحمة ومطعما عن العمل في المحافظة بسبب التلاعب ببيع اللحوم.

وقال أبو قاعود لوكالة (بترا) إن هذه الملاحم والمطاعم تبيع اللحوم المستوردة على أنها بلدية، كما أنها تلاعبت بالأختام.

ومن جهة أخرى، أوعز أبو قاعود بمنع بيع أسطوانات الغاز المنزلي داخل محلات البقالة غير المجهزة بشروط السلامة العامة، مشيرا إلى أنه جرى تكثيف جولات لجان السلامة العامة على المحلات لمنع هذه الظاهرة التي انتشرت مؤخرا بشكلٍ كبير، حيث قامت بعض محال البقالة وخاصة في القرى، خلال الفترة الماضية، بعرض عدد من أسطوانات الغاز لبيعها للمواطنين دون مراعاة لأي من شروط السلامة العامة، وهو ما يشكل خطورة لوجود أغلب هذه المحال بين الأحياء السكنية.

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