نشر دوريات آلية وراجلة لضمان الالتزام بأوامر الدفاع وشروط الصحة العامة

دعت مديرية الأمن العام، الجميع الى الالتزام بأوامر الدفاع وشروط الصحة العامة، وارتداء وسائل السلامة العامة (الكمامة) والحفاظ على التباعد الاجتماعي .

وأكدت المديرية في بيان، اليوم الأربعاء، أنه في هذه المرحلة من مراحل تفشي الوباء لا بدَّ من قيامنا جميعاً بما هو واجب علينا تجاه أنفسنا ومجتمعنا بالالتزام بكل ما صدر من أوامر الدفاع.

وأعلنت مواصلة انتشارها ورقابتها ضمن دوريات آلية وراجلة في مختلف مناطق المملكة لضمان الالتزام بأوامر الدفاع، وإنفاذها لا سيّما في ظل ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وانتشار العدوى، مشددة على عدم التهاون مع أية مخالفة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية بحق مرتكبيها.

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