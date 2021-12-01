محاضرة فكرية في المنتدى العربي

دعت الهيئات الثقافية الأردنية التالية: المنتدى العربي، والمنتدى العربي الناصري، والجمعية الفلسفية الاردنية، ومنتدى الفكر الاشتراكي الجمهور لحضور المحاضرة التي سيلقيها كل من الاستاذ الدكتور محمد الشياب، والدكتور امجد الزعبي بعنــــوان:
“الأمة في فكر كلٍّ من ساطع الحصري والمدرسة الالمانية”
وذلك في مقر المنتدى العربي بعمان، عند الساعة السادسة (بالتوقيت الشتوي) من مساء يوم الثلاثاء المقبل.. والدعوة عامة
في ذكرى رحيله.. هل تسعفنا “فلسفة الضرورة” في انجاب خليفة لعبد الناصر؟؟
رفيقَ صلاح الدينِ هل لكَ عودةٌ فإن جيوشَ الرومِ تنهى وتأمرُ نزار قباني ١٩٧٠/٩/٢٨ يوم غاشم مولو... إقرأ المقال