ليسمع ابن زايد؟..ملكة جمال اليونان توجه رسالة حارة لشعب فلسطين، بعدما انسحبت من مسابقة جمال العالم في إسرائيل/ فيديو

أجهزة أمن السلطة تشارك قوات الاحتلال في حملة اعتقالات واسعة شملت نشطاء وأسرى محررين وطلبة جامعات بالضفة
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