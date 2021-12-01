تونس.. عبير موسي تقاضي راشد الغنوشي بتهمة التربح والتحايل/ فيديو

قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، عبير موسي، إنها ستقاضي رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي.

وأضافت موسي في فيديو نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أمس الثلاثاء: “سنتتبعه قضائيا من أجل المغالطة والتحايل والتدليس، إذ ليس من حقه تشكيل وفود تمثل البرلمان التونسي في الخارج طبق الفصل 56 من النظام الداخلي للمجلس الذي يسند هذه الصلاحية لمكتب المجلس، وهو هيكل معلق حاليا ولم يجتمع لاتخاذ أي قرار”.

وتابعت: “ندين مواصلة رئيس السلطة القائمة الهروب إلى الأمام والإيحاء بإصدار مراسيم على مقاسه من شأنها توفير مزيد من الفرص للإخوان للعب دور الضحايا ورفضه استعمال صلاحياته لمكافحة الفساد السياسي وتجفيف منابع التمويل الأجنبي وتفكيك منظومة ربيع الخراب والدمار بكل شقوقها، ونحذر من عواقب إسقاط نصوص تهم الحياة السياسية بإرادة منفردة تحت غطاء لجان واستشارات لا تلزمنا”.

وأشارت عبير موسي، إلى ملف التمويل الأجنبي للجمعيات، وأكدت على أنه سيكون محل متابعة “ولن نهدأ إلا بكشف المستور وقطع دابر التخريب الممنهج للوطن”، على حد قولها.

https://www.facebook.com/watch/?v=2993325320921740