الاعلان عن موعد الترشح لانتخابات مجالس المحافظات والبلديات

أجهزة أمن السلطة تشارك قوات الاحتلال في حملة اعتقالات واسعة شملت نشطاء وأسرى محررين وطلبة جامعات بالضفة
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