اختيار الشاعر الفلسطيني مراد السوداني نائبًا لرئيس التجمع الدولي للكتاب

كتب شاكر فريد حسن

تم تعيين الشاعر الفلسطيني مراد السوداني، الأمين العام للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، وبقرار من رئيس التجمع الدولي للكتاب يوري بوليناكوف، نائباً لرئيس التجمع الدولي للكتاب للعلاقات الدولية في العالم العربي وآسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، وذلك في العاصمة الروسية موسكو، بحضور العديد من المثقفين والإعلاميين والسياسيين الروس والأجانب، والمستشار الثقافي لسفارة فلسطين بموسكو الشاعر د. عبد الله عيسى، الذي تسلم وسام الريشة الذهبية، والشاعر أكرم الزعبي، رئيس رابطة الكتاب الأردنيين التي انضمت للتجمع الدولي.

وعن هذا التكليف كتب السوداني قائلًا: ” فلسطين تواصل تثبيت حضورها على خارطة الإبداع الكوني بما يليق بمدها ومددها الجمالي وعدالة قضيتها”.

ألف مبارك للصديق الشاعر مراد السوداني هذا التعيين، الذي يمثل وسامًا على صدر كل كاتب فلسطيني، وجاء تتويجا لجهوده في خدمة الثقافة الفلسطينية، التي جعلت فلسطين تؤكد حضورها على خريطة الابداع العالمي.