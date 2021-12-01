أجواء باردة نسبياً وهطول مطري بين الحين والآخر حتى صباح الغد

تتأثر المملكة اليوم الأربعاء، بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي يتمركز شرق تركيا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة.

وبحسب ادارة الارصاد الجوية ، تهطل الأمطار اليوم بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 50 كم/الساعة في بعض المناطق وتكون مثيرة للغبار ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية.

وحذرت الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر الانزلاق على الطرقات أثناء هطول الأمطار، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض.

وتكون الأجواء يوم غدٍ الخميس، باردة نسبياً وغائمة جزئياً، مع فرصة ضعيفة في ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، ومع ساعات الظهيرة تميل الاجواء الى الاستقرار تدريجيا،ً تصبح مع ساعات الليل باردة في أغلب مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في اغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ويطرأ السبت، ارتفاع اخر على درجات الحرارة وتكون الاجواء لطيفة في اغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت وخليج العقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 17 – 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 – 6، وفي المرتفعات الشمالية 13 – 8، وفي مرتفعات الشراة 14 – 4، وفي مناطق البادية 18 – 5، وفي مناطق السهول 17 – 8، وفي الاغوار الشمالية 20 – 10، وفي الأغوار الجنوبية 22 – 15، وفي البحر الميت 23 – 14، وفي خليج العقبة 24 – 13 درجة مئوية.

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