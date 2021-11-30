مصرع 4 أشخاص في إعصار ضرب اسطنبول وشل حركة السياحة

تعرضت مدينة إسطنبول، اليوم الثلاثاء، لإعصار شديد تسبب بوفاة أربعة أشخاص وتوقف رحلات الطيران. وتم توجيه 6 طائرات تابعة للخطوط الجوية التركية تعذر عليها الهبوط في إسطنبول، إلى أنقرة وإزمير. كما تسبب الإعصار بتعطيل حركة السفن في مضيق البوسفور بسبب الرياح القوية، وذلك بحسب ما أعلنته قوات خفر السواحل التركية، على ما جاء في صحيفة الوطن.

وتفيد وسائل إعلام بأن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم بينهم أجنبي، بالإضافة إلى إصابة 19 آخرين، بينهم ثلاثة في حالة حرجة، نتيجة الإعصار الذي ضرب تركيا، وتسبب في توقف رحلات الطيران، فضلا عن انهيار أسقف بعض المنازل وسقوط أعمدة الإنارة تحت وطأة سرعة الرياح التي ضربت المدينة.

وقد وقع الضرر بشكل كبير جراء الإعصار في موقع بناء فيلات صيفية، وسقطت الرافعة وانقلبت حاوية يشغلها عمال البناء، وبحسب وكالة أنباء الأناضول الحكومية، فإن 16 عاملاً أصيبوا بجروح متفرقة، من بينهم عامل نقل إلى المستشفى بكسر في الساق.

ونقلت الوكالة التركية عن عمدة البلدة قوله: “تشيشمي، جنة على الأرض، قاست الجحيم الليلة الماضية”،كما تسببت الرياح القوية والعاصفة في أضرار ببلدة أورلا القريبة، وبثت الهلع وسط السكان.