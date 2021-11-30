حالة تصاعد.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الثلاثاء 24 وفاة و4977 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11608 والإصابات 953,943
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محمد اليوسف حبيبُ الشعبِ يرحلُ وسندُ الأيتامِ يترجلُ
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