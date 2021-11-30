لمواجهة أوميكرون.. إمريكا تعتزم اعتماد جرعة معززة من فايزر

تخطط إدارة الغذاء والدواء الأميركية للتصريح بجرعات معززة من لقاح فايزر-بيونتك المضاد لفيروس كورونا المستجد للمراهقين الذين يبلغون 16 و17 عاما، حسبما أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطط الجديدة جاءت في ضوء ظهور متحور أوميكرون الجديد الذي لا يزال العلماء يدرسون قدرته على خفض فعالية اللقاحات.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن شركة فايزر وشريكتها بيونتك يتوقع أن تتقدم هذا الأسبوع بطلب الحصول على موافقة الجهات التنظيمية لمنح جرعة معززة من لقاحها للمراهقين بين 16 و17 عاما.

يأتي ذلك بعد أن أوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، امس الاثنين، بمنح جرعات معززة من اللقاحات لجميع البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن جميع الأميركيين الذين تم تطعيمهم والذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق “يجب” أن يحصلوا على جرعة معززة – وهي توصية أقوى من تلك التي أصدرتها الأسبوع الماضي، عندما وسعت الوكالة أهلية الحصول على جرع معززة لتشمل جميع البالغين.

كان الرئيس الأميركي، جو بايدن، حث مواطني بلاده على عدم الذعر بشأن المتحور الجديد.

وقال بايدن إن البلاد لن تعود إلى الإغلاق لوقف انتشار أوميكرون، وأنه سيضع استراتيجيته، الخميس المقبل، لمكافحة الوباء خلال فصل الشتاء، وحث الناس على الحصول على التطعيم والحصول على الجرعات المعززة وارتداء الأقنعة.

وقد دفع أوميكرون البلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى الحد من السفر من بلدان الجنوب الأفريقي، حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، امس الاثنين، إن المتحور يحمل “مخاطر عالية جدا” من ارتفاع العدوى، لكنها قالت إنه لم يتم بعد ربط أي وفيات إلى البديل الجديد.

وبدأت شركة فايزر العمل على نسخة جديدة من لقاحها المضاد لكوفيد-19 تستهدف متحور “أوميكرون” في حال عدم فعالية اللقاح المتداول حاليا في الحماية، حسبما أعلن، الاثنين، رئيس الشركة ألبير بورلا.

إلى ذلك، حصل 50 بالمئة من الأشخاص في الولايات المتحدة الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما على التطعيم كاملا، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فيما تلقى 60 بالمئة من الفئة ذاتها على جرعة واحدة على الأقل.