لمواجهة أوميكرون.. إمريكا تعتزم اعتماد جرعة معززة من فايزر

"حركة المسار الفلسطيني البديل" لـ غُوتيرش: كُل الإتفاقيات بين قيادة م ت ف واسرائيل باطلة وغير مُلزمة لشعب فلسطين
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جرينتش+2 02:03
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