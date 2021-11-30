"حركة المسار الفلسطيني البديل" لـ غُوتيرش: كُل الإتفاقيات بين قيادة م ت ف واسرائيل باطلة وغير مُلزمة لشعب فلسطين
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جرينتش+2 02:03
تحت شعار “التطبيع خيانة”.. الشعب المغربي ينظم مظاهرات حاشدة رفضا لتطبيع حكومة “امير المؤمنين” مع إسرائيل
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