حالة تصاعد.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الثلاثاء 24 وفاة و4977 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11608 والإصابات 953,943
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الدغمي يلتقي القائم بالأعمال السوري، ويؤكد حرص الاردن على وحدة سوريا واستقرارها وعودتها إلى مكانتها الطبيعية في أمتها
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