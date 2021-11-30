الدغمي يلتقي القائم بالأعمال السوري، ويؤكد حرص الاردن على وحدة سوريا واستقرارها وعودتها إلى مكانتها الطبيعية في أمتها

أكد رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي، أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الأردنية السورية في مختلف المجالات؛ خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين، وأن أمن واستقرار كلا البلدين الشقيقين كل لا يتجزأ.

وشدد الدغمي، لدى استقباله اليوم الثلاثاء، القائم بأعمال السفارة السورية في عمان السفير عصام نيال، على أن الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني أحرص ما يكون على وحدة سوريا واستقرارها أرضا وشعبا، وعودتها إلى مكانتها الطبيعية في أمتها العربية، وهو ما عبر عنه جلالته أخيرا في موقف أردني راسخ حين تلقى اتصالا من أخيه الرئيس بشار الأسد، وتأكيده دعم الأردن لجهود الحفاظ على سيادة سوريا.

وأضاف الدغمي، بحسب بيان صادر عن المجلس، أن سوريا كانت وستبقى تنبض بالعروبة، وهي أرض تاريخ وحضارة، ولن تنال من وحدتها وشعبها كل قوى الشر والضلال والعصابات المستأجرة والتي لاقت ما تستحق من هزيمة في سوريا والعراق، مؤكدا أننا في الأردن، كنا وسنبقى، رافضين لكل أشكال التدخل الخارجي في شؤون إخوتنا في مختلف أقطار أمتنا، وعليه كنا منذ بداية الأحداث في سوريا ننأى بأنفسنا عن التدخل في شؤونها، ونرفض أن تكون بلادنا معبرا لأي عمل يستهدف أرضها.

من جهته، أكد القائم بأعمال السفارة السورية حرص بلاده على تطوير العلاقات الأردنية السورية في شتى المجالات، مثمنا مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك تجاه سوريا وحرصه على وحدتها وتماسك شعبها وأرضها.

وقدم نيال التهنئة للدغمي بفوزه برئاسة مجلس النواب، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون البرلماني المشترك، والبناء على المشتركات والجوامع بين البلدين؛ خدمة لشعبينا الشقيقين.

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