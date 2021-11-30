الأوبئة: اومكرون سيدخل الأردن ولا بد من رفع نسب التطعيم

توّقع عضو اللجنة الوطنية الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي وصول الاردن إلى ذروة الموجة الحالية خلال 3 أسابيع.

وأضاف لإذاعة “حياة إف إم”، أن الإصابات سترتفع خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وشدد على أن المتحور الجديد سيدخل إلى الأردن عاجلا أم آجلا، لافتا إلى أن الإغلاقات لم يعد لها جدوى كما كان سابقا.

وتابع حجاوي: “إنه علينا الاستعداد للمتحور الجديد برفع نسب التطعيم سواء بأخذ الجرعة الثانية أو الثالثة.

وأوضح أن المعلومات المتوفرة حول المتحور الجديد غير كافية، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية دعت للتعامل مع المتحور الجديد بطرق علمية بعيدا عن الاغلاقات.

وجدد حجاوي التأكيد على عدم وجود مشكلة في الغلط والمزج بين اللقاحات.