اطلاق سراح الناشط المعتقل أنس الجمل اليوم الثلاثاء

أفرجت الأجهزة الأمنية، اليوم الثلاثاء، عن الناشط أنس الجمل، الذي جرى توقيفه قبل عدة أيام، خلال فعاليات احتجاجية لرفض اتفاق “الماء مقابل الكهرباء”، مع العدو الصهيوني.

ولم تكن الجهات الامنية قد افرجت عن الشاب الجمل مع بقية شباب الجامعات الذين تم توقيفهم بسبب احتجاجات الاتفاقية الجديدة مع الاحتلال، وأفرج عنهم يوم السبت الماضي.

وقد اطلق ناشطون يوم الاثنين عاصفة إلكترونية تطالب بالإفراج عن الشاب أنس الجمل، أسوة ببقية المفرج عنهم، فيما أعلن محامون إقامتهم دعوى قضائية ضد محافظ إربد، بسبب توقيفه دون مسوغ قانوني.