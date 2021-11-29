ضبط مزور لوحة أرقام مركبة وتصويرها بقصد الايقاع بشخص آخر

قال الناطق باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، اليوم الاثنين، إن اللجنة التي تولت التحقيق في الفيديو الذي جرى تداوله قبل أيام، قد واصلت تحقيقاتها للوقوف على ملابسات تلك الحادثة خاصة بعد أن تبين أن المركبة التي تحمل لوحة الأرقام التي ظهرت خلال الفيديو ليست هي ذات المركبة التي ظهرت في الفيديو.

وأضاف في بيان، أن “التحقيقات الفنية في الفيديو بينت وجود تلاعب بلوحة أرقام المركبة، وأن هناك من قام بتزوير لوحة الأرقام، ووضعها على مركبة مشابهة للمركبة التي تحمل الرقم الأصلي، وتصوير الفيديو ونشره من أجل الإيقاع بمالك تلك المركبة”.

وأكد السرطاوي، أنه بالتوسع بالتحقيق وجمع المعلومات تم الوصول للمركبة التي ظهرت في الفيديو، وجرى تحديد مكانها، حيث جرى التحرك للمكان وضبطها وضبط عدد من لوحات المركبات المزورة، ومن ضمنها لوحة المركبات المزورة التي ظهرت في الفيديو الذي جرى تداوله.

وأشار إلى أنه جرى “تحديد هوية الشخص المشتبه به بارتكاب الجريمة وتزوير لوحة المركبات ونشر الفيديو وجرى إلقاء القبض عليه، وبوشرت التحقيقات معه تمهيداً لإحالته للقضاء”.