ارتفاع آخر.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاثنين 33 وفاة و5661 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11584 والإصابات 948,966
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جرينتش+2 07:02
حبس مُقدر عقاري حكومي أضاع 92 ألف دينار على الدولة
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