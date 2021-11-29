“الصحة العالمية” تثير فزع العالم باعلانها عن “عواقب وخيمة” وضحايا تفوق كوفيد-19.. وترجح إصابة الملقحين بـ”أوميكرون”

رجحت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، زيادة انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا “أوميكرون”، قائلة إن احتمالية الانتشار “على المستوى العالمي مرتفع”.

وفي توصية فنية للدول الأعضاء وعددها 194 دولة، توقعت المنظمة إصابة الأشخاص المطعمين بلقاحات كورونا بالمتحور الجديد “وإن كان بنسبة محدودة”.

لكنها أوضحت الحاجة لمزيد من الأبحاث للوصول إلى فهم أفضل لاحتمال تغلب أوميكرون على اللقاحات والمناعة المكتسبة بعد الإصابة.

وفي وقت أودت جائحة كوفيد-19 بحياة أكثر من خمسة ملايين شخص في كل أنحاء العالم منذ نهاية 2019، وصفت منظمة الصحة العالمية، الجمعة الماضي، المتحور الجديد لفيروس كورونا بأنه “مثير للقلق”.

وأضافت الصحة العالمية “قد تحدث زيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19 اعتمادا على خصائص أوميكرون وهو ما ستكون له عواقب وخيمة”.

وفيما يتعلق بتقييم مجمل الخطر العالمي المتعلق بأوميكرون، قال المنظمة: “مرتفع للغاية”. ولم يسبق لأي متحور جديد أن أثارت هذا القدر من القلق حول العالم، منذ ظهور سلالة دلتا.

وحتى الآن لا تعرف منظمة الصحة العالمية ما إذا كان المتحور أوميكرون ينتقل بسهولة أكبر من المتحورات الأخرى. لكنها حثت الدول الأعضاء على الإبلاغ عن أول حالات وبؤر تفشي أوميكرون، وتطعيم الفئات ذات الأولوية بلقاحات كوفيد-19.

ولا تعرف منظمة الصحة العالمية إن كان المتحور أوميكرون يسبب أشكالا أكثر خطورة من المرض. وأضافت “أوميكرون لديه عددا غير مسبوق من زيادة التحورات وبعضها يثير القلق بالنسبة للأثر المحتمل على مسار الجائحة”.

كما لا توجد حاليا معلومات تشير إلى أن الأعراض المرتبطة بأوميكرون تختلف عن تلك التي تسببها المتحورات الأخرى، غير أن الأمر سيستغرق “أياما إلى أسابيع عدة لفهم مستوى” خطورة المتحوّرة الجديدة.