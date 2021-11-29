الأمن يحقق بفيديو حول قيام سائق بانتحال صفة موظف رسمي

باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق بالفيديو الذي جرى تداوله ‏وادعى ناشره قيام شخص بانتحال صفة موظف رسمي.

و‏قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه يجري التحقيق بالفيديو الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر خلاله خلاف بين مجموعة من الأشخاص، وادعى ناشره وهو من جنسية عربية قيام سائق مركبة عمومي بانتحال صفة موظف ‏رسمي.

‏وأكد الناطق الإعلامي أنه جرى تحديد المركبة العمومي التي ظهرت في الفيديو وضبطها، والبحث جار عمن كانوا بداخلها.

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