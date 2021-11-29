اكثر من نصف الأردنيين لا يثقون باللجنة الملكية للتحديث السياسي

أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية، أناقل من نصف الأردنيين (49%)، يثقون باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بعد تسليم مخرجاتها إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، وبارتفاع مقداره (17) نقطة عن استطلاع سابق للمركز.

ويعتقد اقل من نصف الاردنيين (49%) أن مخرجات اللجنة تدعو إلى التفاؤل، مقارنة بـِ (31%) كانوا متفائلين بمخرجات اللجنة في استطلاع أجري في أيلول/سبتمبر الماضي، و57% من الشباب في الفئة العمرية (18-34) سنة متفائلون بمخرجات اللجنة (الأكثر تفاؤلاً).

وراهن أكثر من نصف الأردنيين (53%) على مخرجات اللجنة الملكية من اجل تحقيق نقلة في الاصلاح السياسي المنشود في الأردن، فيما يعتقد 29% من الأردنيين أن مخرجات اللجنة تختلف عن مخرجات لجان سابقة متعلقة بالإصلاح السياسي، فيما لا يعتقد (25%) من الاردنيين بأنها تختلف عن سابقاتها.

وأشار الاستطلاع إلى أن (46%) لا يعرفون فيما إذا كانت مخرجات هذه اللجنة تختلف عن مخرجات اللجان السابقة أم لا.

ويعتقد 29% من الأردنيين أن المخرجات المتعلقة بقانون الانتخابات النيابية هي أهم مخرجات اللجنة، وتحديداً التعديلات المقترحة المتعلقة بتمكين الشباب وخفض سن الترشح، فيما يعتقد (15%) أن التوصيات المتعلقة بالشباب هي أهم مخرجات اللجنة، و(11%) يعتقدون أن المخرجات المتعلقة بقانون الاحزاب هي أهم المخرجات.