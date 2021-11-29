"الصحة العالمية" تثير فزع العالم باعلانها عن "عواقب وخيمة" وضحايا تفوق كوفيد-19.. وترجح إصابة الملقحين بـ"أوميكرون"
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اكثر من نصف الأردنيين لا يثقون باللجنة الملكية للتحديث السياسي
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