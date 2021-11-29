ارتفاع آخر.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاثنين 33 وفاة و5661 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11584 والإصابات 948,966

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 33 وفاة و5661 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11584 وفيات و948966 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 9.67 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 53402 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 182، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 127، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1045 حالة.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 28بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 36 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 27 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 23 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 35 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 15 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 13 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 13 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 11 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 3118 حالات شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 883980 حالة.

كما أشار إلى إجراء 58530 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 12116328 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4130354 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3739571 شخصا.