أجواء دافئة اليوم الاثنين وغدا، وانخفاض الحرارة وتساقط الامطار الأربعاء والخميس

تكون درجات الحرارة اليوم الاثنين، اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6- 8) درجات مئوية، وتسود أجواء دافئة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الثلاثاء، دافئة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وفي ساعات الليل تتكاثر الغيوم بشكل تدريجي على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع مع ساعات الليل هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتأثر المملكة يوم الأربعاء، بكتلة هوائية باردة نسبيا مرافقة لامتداد منخفض جوي يتمركز شرق تركيا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئياً إلى غائمة احيانا، مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، تمتد تدريجياً مع ساعات المساء والليل الى اجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تتجاوز سرعتها 50 كيلو مترا في الساعة، مثيرة للغبار خصوصا في مناطق البادية.

وتستمر الأجواء الخميس، باردة نسبيا وغائمة جزئيا، مع بقاء فرصة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في الاجزاء الغربية من المملكة، ومع ساعات المساء تميل الاجواء الى الاستقرار التدريجي، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 26 – 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 – 10، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 11، وفي مرتفعات الشراة 25 – 10، وفي مناطق البادية 27 – 10، وفي مناطق السهول 27 – 12، وفي الاغوار الشمالية 28 – 15، وفي الأغوار الجنوبية 30 – 19، وفي البحر الميت 30 – 17، وفي خليج العقبة 31 – 18 درجة مئوية.

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