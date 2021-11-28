صعود مُقلق.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاحد 36 وفاة و4012 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11551 والإصابات 943,305
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جرينتش+2 06:55
صعود مُقلق.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاحد 36 وفاة و4012 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11551 والإصابات 943,305
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