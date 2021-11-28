تحذير من الانخداع بالعروض الوهمية على أسعار الذهب

حذّر نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علان، المواطنين من الوقوع في فخ أي عروض “وهمية” على أسعار الذهب أو شرائه إلكترونياً عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا علاّن المواطنين لطلب فاتورة رسمية ومختومة عند شراء الذهب موضح فيها الوزن والسعر للغرام وأجور الصائغ والسعر الإجمالي، مؤكداً أنه في حال وجود أي خلل أو تلاعب فيها، على المواطن مراجعة النقابة لتتخذ بدورها الإجراء اللازم الذي قد يصل لإغلاق المحل.

وقال، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، إن أسعار الذهب عالمية ومتغيرة يومياً، ولا يمكن إخضاعها لأي تخفيضات موسمية أو عروض، مشيراً إلى أن النقابة تنشر الأسعار يوماً بيوم، وتعممها على أصحاب المحلات.

وأوضح أن تجار الذهب يحققون أرباحهم من خلال أجور الذهب أو ما يعرف بالمصنعية وليس من الذهب نفسه، لأن المواطن يشتري الذهب لغايات الإدخار والاستثمار، ويعتبره سلعة نقدية.

وبين علان أن التجار يدفعون بدل رسوم دمغة المواصفات والمقاييس، وضريبة دخل، وبدل مصنعية للمستورد، ورسوم جمركية، وهو ما يبدد أي إعلانات وهمية.

ويبلغ عدد محال صياغة الحلي والمجوهرات في الأردن قرابة 1000 محل موزعة في عموم المملكة.

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