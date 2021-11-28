اهلاً بغيث السماء وسُحقاً لصفقة “الماء مقابل الكهرباء”.. عودة الأمطار والأجواء الباردة للاردن بدءاً من الأربعاء المقبل

عمان 27 تشرين الثاني (بترا)- تعود المملكة اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل للأجواء الباردة، نتيجة تأثر المملكة بانخفاض حاد واضح وملموس بمعدل 9 – 10 درجات مئوية، وذلك نتيجة تأثرها بكتلة هوائية باردة، لتعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية.

فقد أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، لوكالة (بترا)، إنه سيلاحظ ارتفاع بنسبة الرطوبة، وستكون الأجواء غائمة جزئيا وتتهيأ الفرصة لسقوط امطار ما بين الخفيفة والمتوسطة في الشريط الغربي من المملكة من الشمال والوسط والغرب حتى اطراف الطفيلة على شكل زخات امطار بين الحين والآخر.

وأضاف أن الأجواء ستعود للبرودة يوم الأربعاء، داعيا المواطنين الى اخذ الحيطة والحذر نتيجة الفروقات الحرارية التي ستشهدها المملكة الأربعاء المقبل.

وتشهد المملكة حتى الثلاثاء المقبل ارتفاعا على درجات الحرارة، وستكون أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة ما بين 8- 10 درجات مئوية، وستميل الاجواء للدفء في منتصف النهار في مختلف المناطق حيث ستتغير صباح الأربعاء.

وفي التفاصيل.. يطرأ اليوم الأحد، ارتفاع على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (6- 8) درجات مئوية، وتكون الأجواء دافئة بوجه عام في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الاثنين، دافئة بوجه عام في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ويطرأ يوم الثلاثاء، ارتفاع طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء دافئة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، وتدريجياً مع ساعات الليل تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، لتتحول الأجواء إلى غائمة جزئياً في شمال ووسط المملكة، ومع ساعات متأخرة من الليل تتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال المملكة، وتتحول الرياح إلى غربية نشطة السرعة تثير الغبار في مناطق البادية.

وتتأثر المملكة يوم الأربعاء، بكتلة هوائية باردة نسبياً مرافقة لامتداد منخفض جوي ضحل يتمركز شرق تركيا، ويطرأ انخفاض حاد وملموس على درجات الحرارة، لتعود لمعدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع هطول زخات من الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، تمتد مع ساعات المساء والليل إلى المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة تثير الغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 26 – 14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23 – 13، وفي المرتفعات الشمالية 22 – 12، وفي مرتفعات الشراة 25 – 11، وفي مناطق البادية 27 – 12، وفي مناطق السهول 26 – 14، وفي الاغوار الشمالية 29 – 17، وفي الأغوار الجنوبية 30 – 21، وفي البحر الميت 29 – 19، وفي خليج العقبة 29 – 18 درجة مئوية.