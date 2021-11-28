بعد تصريحات الرئيس الجزائري.. ترجيح اتفاق كل الدول العربية على عودة سوريا للجامعة العربية باستثناء قطر والسعودية
أهم العناوين
جرينتش+2 02:21
التحدي الجديد.. العقيدة الابراهيمية واحتلال الروح العربية
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني