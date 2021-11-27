تبون يعلن ان سوريا ستشارك بالقمة العربية بالجزائر، ويأسف لاتفاق المغرب مع إسرائيل ويعتبر تهديد بلاده من الرباط عاراً
أهم العناوين
جرينتش+2 11:17
يا جبل ما يهزك ريح.. حركة حماس تتفعّل وتتحدى وتستجمع قواها للرد على النذالة البريطانية بتصنيفها “منظمة ارهابية”
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني