تبون يعلن ان سوريا ستشارك بالقمة العربية بالجزائر، ويأسف لاتفاق المغرب مع إسرائيل ويعتبر تهديد بلاده من الرباط عاراً
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جرينتش+2 02:21
وفقا لـ “نيويورك تايمز”.. اليهودي كوشنر يواصل “حلب” ابن سلمان، ودفعه لبناء علاقات استثمارية متينة مع إسرائيل
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