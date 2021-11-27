تبون يعلن ان سوريا ستشارك بالقمة العربية بالجزائر، ويأسف لاتفاق المغرب مع إسرائيل ويعتبر تهديد بلاده من الرباط عاراً
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جرينتش+2 02:21
وفاة وافد عربي في حريق معرض للسجاد في الزرقاء
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