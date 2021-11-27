وفاة وافد عربي في حريق معرض للسجاد في الزرقاء

توفي وافد من جنسية عربية أثر حريق معرض للسجاد في الزرقاء، اليوم السبت.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن فرق الإطفاء في مديرية دفاع مدني الزرقاء، وبإسناد من مديريات دفاع مدني وسط وشرق عمان والمفرق وشرطة الزرقاء، تعاملت فجر اليوم السبت، مع حريق شب داخل أحد معارض السجاد يتكون من ثلاثة طوابق وتقدر مساحته بـ1000متر مربع، ويقع مقابل نادي الضباط بالزرقاء.

وأضاف انه نتج عن الحادث وفاة شخص من جنسية عربية اثر تعرضه لحروق بالغة في مختلف أنحاء الجسم.

وبين ان فرق الإسعاف عملت على اخلاء الوفاة الى مستشفى الزرقاء الحكومي ، بينما تمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره الى الأماكن المجاورة، والذي نتج عنه تصاعد كثيف للدخان نظرًا لطبيعة المواد المشتعلة.

وقد شارك في عمليات إخماد الحريق العشرات من آليات الدفاع المدني المتخصصة وعدد كبير من الكوادر البشرية، وتم فتح تحقيق بأسباب الحريق.