ثبات.. وزارة الصحة تُسجل اليوم السبت 29 وفاة و2674 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11515 والإصابات 939،293
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وزارة التربية : التعليم وجاهي ولا تحول إلى التعليم عن بعد
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