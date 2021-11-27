ضبط مركبة ظهرت في فيديو لشخص يطلق النار من داخلها

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مركبة ظهرت في فيديو تم تداوله وبداخلها شخص يطلق النار من داخلها.

‏وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن الفرق المختصة في الأمن العام قامت وفور رصد الفيديو بمتابعته، حيث تم تحديد المركبة والوصول إليها وضبطها.

وأضاف أن التحقيق جار لتحديد هوية الشخص الذي قام بإطلاق العيارات النارية، لتوديعه للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

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